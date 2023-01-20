طرحت هيونداي نماذج جديدة من سيارات Kona تعد أكبر من النماذج السابقة، وبواجهات قيادة كبيرة، مع إمكانية إضافة مواصفات خاصة لهذه السيارات عند شراء نسخ “Kona N”.
وأدخلت الشركة في النموذج الجديد العديد من التعديلات، فجاء هيكلها بطول 435 سم، وعرضها 182 سم، وارتفاعها 158 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 266 سم، وتم تعديل أشكال ممتصات الصدمات بها بشكل مختلف عن النماذج السابقة من السيارة ذاتها.
ومُنِحت السيارة أيضا عجلات جديدة بمقاس 19 بوصة، وتصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية وأشكال الفتحات الهوائية، أما واجهات القيادة فزودت بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية بجانبها بمقاس 12.3 بوصة.
كما تم وضع لوحة مميزة للتحكم بأنظمة التكييف أسفل تلك الشاشات، فيما يتوقع أن يتم إطلاق عدة طرازات من هذه السيارة، منها طراز مجهّز بمحركات T-GDi بسعة 1.6 ليتر وعزم 198 حصانا، وستزود هذه السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، وطراز يعمل بمحركات بنزين سعتها 2.0 لتر بعزم 149 حصانا.
كما شملت التوقعات ظهور نسخ كهربائية من هذه السيارة، وأخرى تعمل بمحركات هجينة بعزم 141 حصانا، وستجهّز نسخها الهجينة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.
وفق “أخبار 24”.