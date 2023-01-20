89 ألف رخصة عقارية خلال 48 ساعة منذ سريان نظام الوساطة العقارية

أصدرت الهيئة العامة للعقار من خلال خدماتها الإلكترونية أكثر من 89.5 ألف رخصة لممارسة الأنشطة العقارية خلال 48 ساعة منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية، حيث تم إصدار نحو 72 ألف رخصة للأفراد الممارسين، وأكثر من 17 ألف رخصة للمُنشآت.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرّج، أن الهيئة تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقاري والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل مُيسر، مبينا أن الأفراد الذين صدرت لهم تلك الرخص يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.
وأضاف أن المنشآت التي صدرت لها الرخصة يمكنها ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ وأنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك، وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق.
وحول أنشطة المزادات العقارية للمنُشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقارية والإعلانات العقارية للمنُشآت والأفراد، أكد “المفرج” أنه سيتم قريبًا إصدار الرخص الخاصة بها والإعلان عنها.
ولفت إلى أن نظام الوساطة العقارية قد حدد 7 أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه هي: نشاط الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على نظام الوساطة العقارية، والذي أعطى مقدمي الخدمة العقارية والممارسين للنشاط مهلة لمدة 180 يوماً لتوفيق أوضاعهم، وذلك بَدْءاً من تاريخ نفاذ أحكامه.