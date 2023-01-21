سجل مكاسب للأسبوع الثاني.. النفط يرتفع أكثر من 1%

حققت أسعار النفط، ارتفاعاً جديداً بمقدار نحو 1% عند التسوية، ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7 % عند التسوية إلى 87.63 دولار للبرميل، كما زادت أسعار الخام الأمريكي 98 سنتاً أو 1.2 % إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية.
وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأمريكية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير إلى حوالي 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.وفق “أخبار 24”.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية، أن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام.