اليوم.. انطلاق المعرض الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية”، بالشراكة مع هيئة تطوير عسير، وبنك التنمية الاجتماعية، بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.
ويقدم المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، العديد من ورش العمل التي تشمل: تصميم واستضافة المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، وأعمال التصميم الجرافيكي، والهوية التجارية، مع توضيح أهم خدمات الأمن السيبراني، وحماية المواقع وتأمينها من الاختراقات الإلكترونية”.
ويهدف المعرض، إلى التعريف بأحدث المفاهيم الاقتصادية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال عشرات المتحدثين الذين سيقدمون أوراق عمل، وورشاً مصاحبة في مجال التسويق وأنظمة التجارة الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وقال الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، إن المعرض يشكل فرصة كبيرة وحلقة وصل بين رواد تجارة الإلكترونية بالمنطقة، ونقلة نوعية للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني.