نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الموارد البشرية”: صاحب العمل يتحمل رسوم تغيير مهنة العامل غير السعودي
21/01/2023   7:40 ص

“الموارد البشرية”: صاحب العمل يتحمل رسوم تغيير مهنة العامل غير السعودي

+ = -
612

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صاحب العمل يتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات.

وأوضحت الوزارة، أن صاحب العمل يتحمل أيضاً رسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، بالإضافة إلى تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

ولفتت خلال ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أن الموظف يستحق عند انتهاء عقد العمل الحصول على شهادة خبرة دون مقابل، توضح تاريخ التحاقه وانتهاء علاقته بالعمل ومقدار أجره الأخير. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية”: صاحب العمل يتحمل رسوم تغيير مهنة العامل غير السعودي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246751.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.