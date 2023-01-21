بالفيديو والصور.. الشباب يسقط في فخّ التعادل أمام التعاون بدوري روشن

سقط فريق الشباب في فخ التعادل أمام نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1 ضِمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب التعاون نالدو في الدقيقة 27.
وسجل اللاعب متعب الحربي الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 41.
وتلقى لاعب الشباب سانتي مينا بطاقة صفراء في الدقيقة 63، أعقبه بطاقة ثانية للاعب التعاون ألفارو ميدران في الدقيقة 68.
وقرر مدرب الشباب موينو الدفع باللاعب هتان باهبري في التشكيل في الدقيقة 71 بدلاً من زميله سانتي مينا.
وتمكن اللاعب ألفارو ميدران من تسجيل هدف التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 75، مستغلاً عرضية من الجانب الأيسر حولها لداخل الشباك. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل التعاون إلى النقطة 27 بالمركز الخامس.
🎥 الهدف الأول للشباب
⚽️ متعب الحربي
#️⃣ #التعاون_الشباب pic.twitter.com/a1TWE8TUmG
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 20, 2023
د75′ هدف التعادل لـ التعاون عن طريق ميدران
التعاون 1 × 1 الشباب#التعاون_الشباب | #SSC pic.twitter.com/cq7676FBig
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 20, 2023