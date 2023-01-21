نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو والصور.. الشباب يسقط في فخّ التعادل أمام التعاون بدوري روشن
21/01/2023   7:39 ص

بالفيديو والصور.. الشباب يسقط في فخّ التعادل أمام التعاون بدوري روشن

+ = -
560

سقط فريق الشباب في فخ التعادل أمام نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1 ضِمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب التعاون نالدو في الدقيقة 27.

وسجل اللاعب متعب الحربي الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 41.

وتلقى لاعب الشباب سانتي مينا بطاقة صفراء في الدقيقة 63، أعقبه بطاقة ثانية للاعب التعاون ألفارو ميدران في الدقيقة 68.

وقرر مدرب الشباب موينو  الدفع باللاعب هتان باهبري في التشكيل في الدقيقة 71 بدلاً من زميله سانتي مينا.

وتمكن اللاعب ألفارو ميدران من تسجيل هدف التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 75، مستغلاً عرضية من الجانب الأيسر حولها لداخل الشباك. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل التعاون إلى النقطة 27 بالمركز الخامس.

الشباب

الشباب

الشباب

بالفيديو والصور.. الشباب يسقط في فخّ التعادل أمام التعاون بدوري روشن

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246754.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.