مصادر تكشف ما يتبقى ليحسم “النصر” ضم “نافاس”

كشفت مصادر عما تبقى ليتم نادي النصر صفقة تعاقده مع الحارس الكوستاريكي بصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ “سبورت 24″، إلى أن النصر بالفعل يفاوض نافاس، ولكنْ هناك عائق بين الطرفين خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن النصر يرغب في ضم الحارس الكوستاريكي لمدة 6 أشهر، بينما يرغب الحارس في عقد مدته عامان.
وأعلن نادي النصر، في وقت سابق، أن نتائج الأشعة التي أُجريت للحارس دافيد أوسبينا أوضحت إصابته بكسر في إحدى عظام المرفق، مؤكدًا أن الحارس سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع .