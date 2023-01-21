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رياضة > وزير الشباب العراقي: الأشقاء في الخليج رسموا لوحة نجاح “خليجي 25”
21/01/2023   7:39 ص

وزير الشباب العراقي: الأشقاء في الخليج رسموا لوحة نجاح “خليجي 25”

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أكد وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع أن المشاركة الفاعلة للمنتخبات الخليجية في البطولة وإصرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بجميع أعضائه على نجاح البطولة ورسم لوحة التألق والإبداع.

وقال المبرقع”الوفود الخليجية كانت بحق أهل الدار وليس ضيوفها، ولمسنا إصرارهم على النجاح بامتياز منذ اليوم الأول لانطلاقها، موضحاً أننا مهما قلنا وامتدحنا موقفهم المشرف مع اخوتهم في العراق لن يكون كافياً، ألف شكر لاشقائنا في الخليج والإعلام والجمهور الخليجي الذي عمل فأبدع”.

وأضاف أن “ليلة التتويج في ملعب جذع النخلة سيخلدها التاريخ بأنها ليلة تاريخية كبيرة بفحواها الإنساني الجماهيري الذي نقل صورة مشرفة حقيقية عن العراق وجمهور العراق والرياضة في العراق الى العالم أجمع، وخطَّت ملامح المستقبل الزاهر الذي ينتظرنا جميعاً ببطولات أكبر تليق باسم ومكانة وحضارة بلدنا العظيم”. وفق “أخبار 24”.

وزير الشباب العراقي: الأشقاء في الخليج رسموا لوحة نجاح “خليجي 25”

رياضة
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