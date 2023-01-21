بعد إصابة الحراس الأربعة.. “جارسيا” في مأزق قبل مواجهة الاتفاق

كشفت مصادر صحفية، عن أن ثنائي حراسة مرمى النصر أمين بخاري ونواف العقيدي، تعرضا إلى إصابات متفرقة خلال مشاركتهما في مران الفريق، لينضما إلى دافيد اوسبينا الذي يعاني من كسر في مرفق اليد ووليد عبدالله، الذي يلازم العيادة الطبية لاستمرار الآلام في الركبة.
وتعرض بخاري إلى إصابة في الضامة الأمامية وأكدت الفحوصات المبدئية غيابه عن الملاعب فترة لا تقل عن أسبوعين، فيما شعر العقيدي بآلام في الظهر، ويخضع الثنائي اليوم السبت، إلى أشعة طبية لتحديد إصابتهما بشكل دقيق.
وسيضطر مدرب النصر رودي جارسيا إلى استدعاء حارسي درجة الشباب عبدالعزيز العويرضي ومحمد العتيبي للاستعانة بخدماتهما في مران اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ 14 بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.
ومنعا العويرضي والعتيبي من المغادرة إلى الأحساء مع فريق درجة الشباب الذي سيواجه هجر عصر السبت.