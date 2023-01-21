دوغلاس كوستا يدخل اهتمامات الأهلي بعد فشل ضم “باتنا”

كشفت مصادر، عن اهتمام مجلس إدارة نادي الأهلي بالتعاقد مع لاعب برازيلي، بعدما فشل في ضم نجم الفتح، اللاعب المغربي مراد باتنا، بعد تجديد ناديه عقده حتى عام 2025، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وعلمت مصادر “سبورت 24” بإتجاه النادي الأهلي للخيار الثاني، بالدخول في مفاوضات مع اللاعب الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا، الذي يمثل نادي لوس أنجلوس الأمريكي.
وجددت إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق، عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم المغربي مراد باتنا حتى 2025، وجاءت هذه الخطوة عطفاً على المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع الفريق.