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جديد المحليات > في 7 مواقع بعسير.. انطلاق مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية (فيديو وصور)
21/01/2023   4:36 م

في 7 مواقع بعسير.. انطلاق مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية (فيديو وصور)

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شهدت منطقة عسير، أمس (الجمعة)، انطلاق فعاليات “مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية” في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، ويستمر لمدة أسبوع في سبعة مواقع بالمنطقة.

وانطلقت فعاليات المهرجان بمسيرة كرنفالية كبرى مساء أمس بشارع الفن بأبها، بمشاركة فرق شعبية من الدول المشاركة، إلى جانب عربات تم تصميمها لتحاكي الجانب الثقافي والفلكلوري لتلك الدول.

وأظهرت المسيرة تنوع الأزياء التراثية والشعبية التي تمتاز بها الدول المشاركة في المهرجان، حيث قدمت 16 فرقة سعودية، و14 فرقة دولية نحو 32 لوناً أدائياً جبلياً من شتى دول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي إن: “قمم” هو أول مهرجان عالمي متخصص في الفنون الأدائية الجبلية، والذي من شأنه أن يسهم في التعريف بالمواقع التراثية الأثرية في منطقة عسير. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن هذه النسخة من المهرجان ستعرف بمواقع: “بسطة القابل”، و”قصر أبو شاهرة بالمسقي”، و”قلعة شمسان”، و”قرية بن عضوان التاريخية”، و”قصر مالك التاريخي” و”قصور آل مشيط”، وقلاع “أبو نقطة المتحمي”.

وأوضح أن المهرجان سيشهد إقامة عدد من الحفلات الغنائية، وتفعيلات ثقافية قد لا تتوفر في المدن العصرية، مثل: الحكواتي، وأعراس القرية وطقوس احتفالاتها، ومأكولات وتفعيلات فريدة، كما يسعى إلى إبراز الفلكلور الشعبي للمملكة.

وأضاف أن المهرجان يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالفنون، والموروث القديم في المملكة والعالم، ويعرف الزوار بتاريخها، وفنونها، وأساليبها، وكيفية أدائها؛ لافتاً إلى أن للتراث دوراً في تقريب الشعوب، وهي الرسالة الأساسية التي يركز عليها المهرجان.

مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

فعاليات مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

فعاليات مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

فعاليات مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

في 7 مواقع بعسير.. انطلاق مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية (فيديو وصور)

جديد المحليات
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