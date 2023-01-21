دراسة: التعايش مع الطبيعة يحد من استخدام أدوية الضغط والربو والاكتئاب

كشفت دراسة حديثة أن التعايش مع الطبيعة وقضاء أوقات في المساحات الخضراء يمكن أن يساعد في تقليل استخدام العقاقير التي تصرف بوصفة طبية.
وأجرى الباحثون وفقًا لموقع ” ساينس ألرت” الدراسة من خلال تجميع بيانات من حوالي 6000 من سكان هلسنكي، يستخدمون أدوية للقلق والأرق والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والربو .
وأظهرت النتائج أن تكرار الزيارة للمساحات الخضراء بمعدل ثلاث أو أربع زيارات كل أسبوع ساهم في الحد من استخدام أدوية الصحة العقلية بنسبة 33% ، وأدوية ضغط الدم 36% ، والربو 26%، وذلك عند المقارنة بزيارة واحدة أسبوعيًا.
وانخفضت هذه الأرقام على التوالي بنسبة 22% و41% و24% ، عندما تكررت الزيارات لخمس مرات على الأقل في الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الباحثون، أن هذه النتائج تتماشى مع الأدلة المؤقتة التي تؤكد أهمية الاستخدام الفعلي للمساحات الخضراء فيما يتعلق بالصحة العقلية، والربو وارتفاع ضغط الدم، لكن البيانات ليست كافية لإظهار السبب والنتيجة ،لكنها تثبت أن هناك رابطا محتملا يستحق المزيد من الاستكشاف.