انطلاق المعرض الدولي للتسويق والتجارة الإلكترونية في عسير

نظمَّت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم (السبت)، المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وذلك بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير وبنك التنمية الاجتماعية.
ويُقام المعرض في مركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط، ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يقدم العديد من ورش العمل؛ وتشمل تصميم واستضافة المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، أعمال التصميم الجرافيكي والهوية التجارية وحماية المواقع وتأمينها من الاختراقات الفيروسية الإلكترونية.
ويهدف المعرض والفعاليات المصاحبة له إلى التعريف بأحدث المفاهيم الاقتصادية في مجال التجارة الإلكترونية من خلال عشرات المتحدثين الذين سيقدمون أوراق عمل، بالإضافة إلى ورش مصاحبة في مجال التسويق وأنظمة التجارة الإلكترونية.
وفق “أخبار 24”.