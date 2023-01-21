خطط سعودية لتمكين مليار شخص من التفاعل مع إكسبو 2030 عبر “ميتافيرس”

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، أن العرض الذي قدّمته المملكة لاستضافة إكسبو 2030 لا يعد استثماراً لمرة واحدة، بل سيشكل استثماراً في مستقبل العاصمة بشكل عام.
وقال خلال جلسة حوار جانبية على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الاقتصادي: “نطمح لتوفير تجربة لا تُنسى في موقع إقامة المعرض وتفعيل كفاءة استخدامه بأفضل طريقة، حيث نهدف إلى أن يكون تجربة تفاعلية تترك ذكرى مميزة, وبالتالي نعمل على تصميم المباني وتخطيط الطرقات فيه”.
وأوضح أنه تم إدراج ذلك في المخطط الرئيسي للموقع بطريقة، تُمكّن من استخدامه بعد المعرض بآلية تُسهم في دعم مستقبل العمل والتعليم واكتساب مهارات جديدة في المدينة، مشيرًا إلى أن العمل على البنية التحتية لإكسبو 2030 جزء من العمل على تطوير البنية التحتية في المملكة عموماً والرياض بشكل خاص. وفق “أخبار 24”.
وتابع قائلًا: “سنسعى إلى تمكين مليار شخص من تحقيق التفاعل مع الحدث عبر الميتافيرس، وسنمنح بهذه الطريقة مليار شخص فرصة الحضور ورؤية المعرض وهذا بلا شك سيكون إنجازاً ضخماً”.
وأشار الرشيد إلى أنه سيجري العمل على ربط الموقع بشبكة نقل ضخمة من أجل تقديم تجربة متكاملة، حيث سيتم ربط شبكة المترو بالموقع الذي يقع جنوب مطار الملك خالد الدولي في الرياض.