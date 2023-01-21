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جديد المحليات > الحقيل: “منتدى مستقبل العقار” فرصة لتبادُل التجارب الإقليمية
21/01/2023   10:01 م

الحقيل: “منتدى مستقبل العقار” فرصة لتبادُل التجارب الإقليمية

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن منتدى مستقبل العقار يسهم في استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار بالمملكة في القطاع العقاري بصورة عامة، والسكني على وجه الخصوص.

وقال: إن المنتدى، الذي يُعقد في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، يمثل فرصة لتبادل التجارب الإقليمية والدولية ووجهات النظر حولها للاستفادة منها بصورة مثلى، كونه منبرا فكريا، على الصعيدين المحلي والدولي لمناقشة القطاع، مشيرًا إلى أن نجاح أعمال ومخرجات المنتدى في نسخته الأولى، شكّل تحديا كبيرا لمواصلة هذا النجاح.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل فرصة طيبة لطرح تجربة المملكة في تنمية واستدامة قطاع العقار، خاصة القطاع السكني، منوهًا بجهود القطاع الخاص في مجال القطاع العقاري. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المنتدى يُنتظر أن يجذب مشاركة أكثر من 30 دولة و100 من المتحدثين وصناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

الحقيل: “منتدى مستقبل العقار” فرصة لتبادُل التجارب الإقليمية

جديد المحليات
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