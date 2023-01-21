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جديد المحليات > جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني
21/01/2023   10:00 م

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول الحصص اليومية للمراحل الدراسية بالأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني.

وتبدأ الحصص اليومية لجميع المراحل في الساعة 7 صباحًا، وتعاد على مدار اليوم، عبر منصة “مدرستي” أو قنوات “عين”.

وأضافت أنه يمكن متابعة الحصص عَبْر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة.

وفق “أخبار 24”.

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

جديد المحليات
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