جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول الحصص اليومية للمراحل الدراسية بالأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني.
وتبدأ الحصص اليومية لجميع المراحل في الساعة 7 صباحًا، وتعاد على مدار اليوم، عبر منصة “مدرستي” أو قنوات “عين”.
وأضافت أنه يمكن متابعة الحصص عَبْر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة.
جداول الحصص اليومية لمراحل #التعليم العام للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني عبر الرابط: https://t.co/ybSjEFFYnZ
إضافة لبث مباشر عبر #قنوات_عين من الساعة 7:00 صباحاً، أو عبر اليوتيوب:https://t.co/wUKaD6hYzD أو #منصة_مدرستي
— قناة عين (@iEN_tv) January 21, 2023
وفق “أخبار 24”.