ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن مباراة كأس “موسم الرياض”؟

لقيت المباراة التي جمعت بين فريقي نجوم الهلال والنصر وباريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أقيمت الخميس الماضي بملعب الملك فهد الدولي في الرياض، اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام العالمية.
وعلقت وكالة “رويترز” على المباراة قائلة: “رونالدو وميسي يسترجعان السنوات في مباراة مثيرة من 9 أهداف”، وعنونت صحيفة “ذا أتليتيك” البريطانية بـ”خلق استاد الملك فهد الدولي الذكريات للملايين حول العالم”.
بينما قالت مجلة “فوربس” الأمريكية: “أذهل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الجماهير في السعودية”، فيما كتبت “ديلي ميل البريطانية”: “كريستيانو رونالدو يحصد أول جائزة له في السعودية”.
وكتبت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ميسي وكريستيانو في سجل تهديفي في رحلة باريس سان جيرمان إلى السعودية”.
ودونت عن أحداث المباراة أكثر من 68 ألف تغريدة، وأكثر من 6 آلاف مادة إعلامية، كتبت من أكثر ألفي مصدر بـ 54 لغة مختلفة في 124 دولة حول العالم.
يذكر أن المباراة أقيمت وسط حضور جماهيري كبير وشهدت أحداثاً مثيرة، حيث سجل الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو 3 أهداف من أصل 9 شهدتها المباراة، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-4.
وفق “أخبار 24”.