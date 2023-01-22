كم يبلغ متوسط ما يحرقه لاعب كرة القدم؟.. “الصحة الخليجي” يوضح

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن متوسط ما يحرقه لاعب كرة القدم خلال ساعة هو 500 سعرة حرارية في الساعة الواحدة.
وبيّن المجلس، أن معدل الحرق يختلف حسب المجهود المبذول من كل شخص؛ ناصحاً بممارسة الرياضة مع الآخرين كون متعة الحركة تزداد بالمشاركة.
ولفت إلى أن وجود أصدقاء يشاركون حب نفس الرياضة يساعد على الالتزام بالنشاط مدة أطول والتشجيع على الاستثمار في ممارسة النشاط والتنويع في الأنشطة الرياضية. وفق “أخبار 24”.
معدل الحرق يختلف حسب المجهود المبذول.. لكن هل فكرت كم يحرق لاعب كرة القدم في المباراة الواحدة؟ #كأس_الخليج #مجلس_الصحة_الخليجي pic.twitter.com/TsyG6pzRRx
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) January 19, 2023