أعلن النادي الأهلي، مساء السبت، التعاقد رسميا، مع البرازيلي ماركوس أمارال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي للأهلي تغريدة لتقديم اللاعب عبر “تويتر” معلقا عليها: “شتويتنا نغم، يُعزف على ألحان السامبا”.
ووصل لاعب الأهلي الجديد ماركوس أمارال، مساء الجمعة، إلى جدة، تحضيرا لإجراء الفحوصات الطبية قبل توقيع عقد انتقاله الرسمي إلى الفريق. وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الجبلين، عند 8:00 مساء يوم الثلاثاء المقبل ضِمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع البرازيلي #ماركوس_أمارال
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— سبورت 24 (@sporty_24) January 21, 2023