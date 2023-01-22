أزمة حراسة المرمى وجوستافو.. غيابات مؤثرة للنصر أمام الاتفاق

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الاتفاق مساء اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن، إلا أن العديد من الغيابات تظل صداعًا في رأس المدرب رودي غارسيا.
ومن المنتظر أن يغيب عدد من الأسماء البارزة عن فريق النصر في مواجهة الاتفاق مثل الحارس دافيد أوسبينا ولويس جوستافو ولفارو جونزاليس وجيسلان كونان ونواف البوشل.
لويس جوستافو
بالنسبة للبرازيلي لويس جوستافو فإنه يغيب عن مواجهة الاتفاق؛ بسبب تراكم البطاقات مما جعل المدرب جارسيا يبحث عن بديل له.
واعتمد جارسيا خلال المناورة الرئيسية التي خاضها اللاعبون بمران مساء أول أمس (الجمعة)، على اللاعب عبدالمجيد الصليهم كأساسي.
أزمة حراسة المرمى
كما تعرض ثنائي حراسة مرمى النصر أمين بخاري ونواف العقيدي، إلى إصابات متفرقة خلال مشاركتهما في مران الفريق، لينضما إلى دافيد اوسبينا الذي يعاني من كسر في مرفق اليد ووليد عبدالله الذي يلازم العيادة الطبية لاستمرار الآلام في الركبة. وفق “أخبار 24”.
وتعرض بخاري إلى إصابة في الضامة الأمامية وأكدت الفحوصات المبدئية غيابه عن الملاعب فترة لا تقل عن أسبوعين، فيما شعر العقيدي بآلام في الظهر، ويخضع الثنائي إلى أشعة طبية لتحديد إصابتهما بشكل دقيق.
غيابات مؤثرة
كما أشارت تقارير صحفية إلى أن الثلاثي ألفارو جونزاليس وجيسلان كونان ونواف البوشل سيغيبون عن مواجهة الاتفاق، مما يضع المدرب غارسيا في مأزق في ظل قلة البدلاء المتاحة أمامه.