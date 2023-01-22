دوري روشن رقم 18.. سجل البطولات التى شارك فيها رونالدو مع الأندية

على مدار مسيرة طويلة، شارك نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو في العديد من المنافسات الكروية المختلفة على صعيد الأندية.
ويعتبر دوري “روشن” السعودي للمحترفين البطولة رقم 18 التي سيشارك فيها أسطورة كرة القدم البرتغالية على مدار مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عامًا مع الأندية المختلفة.
ومن المنتظر ظهور كريستيانو رونالدو مع النصر أمام الاتفاق مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من المسابقة المحلية على ملعب “مرسول بارك”.
وبداية كريستيانو كانت مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وقضى معه موسم 2002-2003، ظهر خلاله بـ 3 بطولات محلية، وفي إنجلترا وعلى مدار فترتين، بدأت الأولى عام 2003 وانتهت في 2009، وكانت الثانية بين عامَيْ 2021 و2022، تألق رونالدو في جميع البطولات المحلية الإنجليزية بقميص مانشستر يونايتد الأحمر، والبالغ عددها أربع بطولات.
ومع ريال مدريد شارك رونالدو في كل البطولات المحلية سواء الدوري أو كأس الملك أو كأس السوبر، والحال نفسه مع يوفنتوس الإيطالي شارك في كل بطولاته المحلية، وساهم في حصد البطولات مع اليوفي. وفق “أخبار 24”.
وعلى المستوى القاري، حقق رونالدو كل الأرقام القياسية في عالم دوري أبطال أوروبا، كما لعب في الدوري الأوروبي بمسماه الجديد أيضًا مع اليونايتد قبل فسخ التعاقد، وشارك في مباراتين ببطولة السوبر الأوروبي فاز بكليهما، ولعب رونالدو 8 مباريات في كأس العالم للأندية، ساهم فيها بـ10 أهداف وحصد 4 كؤوس.