بالفيديو.. مصادر: النصر يوقع مع حارس بوكا جونيورز أوجستين روسي

وقعت إدارة نادي النصر مع حارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني أوجستين روسي حتى نهاية الموسم لتعويض غياب أوسبينا.
ويسعى النصر لتعوض غياب حارس الفريق الأساسي أوسبينا بعدما تعرض لإصابة قوية استدعت إجراءه عملية جراحية، مما يعني غيابه حتى نهاية الموسم.
ووفقا للإعلامي الرياضي محمد الشهراني فإن إدارة النصر وقعت بشكل رسمي مع حارس مرمي بوكا جونيورز حتى نهاية الموسم.
وأوضح الشهراني أن الحارس سيخضع إلى كشف طبي قبل إتمام صفقة انتقاله بشكل نهائي مع النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
كانت تقارير صحفية أشارت إلى تراجع النصر في مفاوضاته لضم الحارس الكوستاريكي بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي نافاس. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت التقارير أن النصر يرى المقابل المادي الذي طلبه وكيل نافاس مبالغًا فيه؛ ليُقرر صرف النظر عن ضمه، وقرر الدخول في مفاوضات مع حارس مرمى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أوجستين روسي؛ للتعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
محمد الشهراني :
وقعت إدارة نادي #النصر مع حارس مرمى بوكا جونيورز ” أوجستين روسي ” حتى نهاية الموسم
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@M_ALSHAHRANI pic.twitter.com/ScoZlMn4yn
— أخبار قناة 24 الرياضية (@sport24tv_news) January 21, 2023