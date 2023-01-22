“موهبة”: الطلبة السعوديون يحصدون 94 جائزة علمية دولية خلال 2022

حقق الطلبة السعوديون نحو 94 جائزة علمية دولية خلال العام الماضي 2022.
وسلط تقرير أصدرته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، الضوء على الجوائز التي حققها طلاب المملكة في الأولمبياد الدولية والإقليمية لعام 2022، ومشاركتهم في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022”.
وأوضح التقرير أن المملكة حصدت 94 جائزة علمية دولية؛ منها 72 ميدالية متمثلة في المسابقات والأولمبيادات، و22 جائزة عالمية في مشاركة الفريق السعودي بمعرض “آيسف 2022”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنه في عام 2020، بلغ عدد مشاركات المملكة في المسابقات والأولمبيادات نحو 13 مشاركة، وبلغ إجمالي الجوائز والميداليات 57 ميدالية، بينما بلغ عدد المشاركات في عام 2021 نحو 14 مشاركة، وبلغ إجمالي الجوائز والميداليات بهذه السنة نحو 56 ميدالية.