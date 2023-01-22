تتميز قرية السعيرة شرق مدينة حائل، بزراعة نبات (الكمأ) أو ما يعرف بالفقع، حيث تتم زراعته على مساحات كبيرة والاهتمام به حتى يتم جنيه في أوقات معينة.
وقال المختص بزراعة نبات (الكمأ) بمنطقة حائل، عبدالله العويصي، لـ”أخبار 24″، إن من شروط زرع (الكمأ) في هذه المزارع، وجود نبات الرقوق والجريد وريها بالمياه بداية الوسم من تاريخ 15 أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر.
وأضاف أنه من بداية يناير حتى منتصف فبراير ينتظر هواة وعشاق الرحلات البرية انقضاء فترة الوسم من كل عام لبدء انطلاق رحلاتهم لجني نبات الكمأ أو الفقع، مشيرا إلى أن تكلفة زراعة هكتار الكمأ تصل إلى 4 آلاف ريال.
قرية السعيرة بــ #حائل قبلة زراعة نبات “#الكمأ” https://t.co/D486MVCIs7 pic.twitter.com/CDRSjeBQd1
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 22, 2023