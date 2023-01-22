“كفالة”: 11 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” ضمانات تمويل بقيمة تقارب 11 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2022، وذلك في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت.
وأوضح البرنامج أن نحو 6350 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر حصلت على تمويلات عبر البرنامج تخطت 14 مليار ريال.
وأشار إلى أن أهم المبادرات التي حظيت بإقبال واسع مبادرة “التمويل المضمون” من البنك المركزي بالتعاون مع “كفالة” والتي أسهمت في دعم أكثر من 3200 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر صدر عنها ضمانات تمويل بقيمة 15.2 مليار ريال.
ولفت إلى أن إدارة “كفالة” وافقت على ضمان 7192 طلب تمويل خلال العام 2022 مقابل 6345 طلباً خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 13 في المائة.
وأفادت “كفالة” بأنها حرصت على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة حيث بلغ نمو المنشآت في المناطق الواعدة ومنها الحدود الشمالية 41% والمدينة المنورة 39% وتبوك 37% .
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، توضح النتائج ارتفاع نسبة مساهمة برنامج ضمان التمويل “كفالة” في دعم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4.9 % خلال الربع الثاني لعام 2018 إلى 13.4 % في نهاية الربع الثالث لعام 2022 من إجمالي التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 27.6 مليار ريال.