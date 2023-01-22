في 60 دقيقة.. استئصال انفتال في قناة “فالوب” لطفلة ببريدة

أنهى فريق جراحي في منطقة القصيم، معاناة طفلة من آلام في البطن وتقيؤ، من خلال عملية جراحية ناجحة استغرقت 60 دقيقة؛ تم خلالها استئصال انفتال بقناة فالوب.
وقال تجمع القصيم الصحي إن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل حالة الطفلة التي كانت تشكو من ألم في بطنها وتقيؤ، مع اشتباه بوجود تكيس بالمبيض، فتم إجراء أشعة فوق صوتية لمنطقة البطن والتي بينت وجود توسع أنبوبي كيسي بقياس 1.6 / 5.5 سم في الحوض مع سلامة المبيض.
وأضاف أنه تم إخضاع الطفلة لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي حيث أظهرت وجود توسع أنبوبي كيسي يشتبه بأنه تورم دموي في أنبوب فالوب ناجم عن التهاب الزائدة الدودية.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الفريق الطبي أجرى عملية استكشاف للبطن بالمنظار الجراحي، ليتضح وجود انفتال بأنبوب فالوب وهي القناة الواصلة بين المبيض والرحم، فتم رد الانفتال، ولكن لم تستعد ترويته الدموية وظل لونه مسوداً، فقرر الأطباء استئصاله بعد أخذ موافقة أهل الطفلة.