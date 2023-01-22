ناقش المتحدثون في أولى فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان “قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية”، في نسخته الثانية بمنطقة عسير، أهمية تطوير الفنون الأدائية دون الإخلال بأصول هذه الفنون وأصالتها .
وأوضح الدكتور الزهراني خلال الندوة التي نظمتها هيئة المسرح والفنون الأدائية واستضافها نادي أبها اليوم، تحت عنوان “تاريخ الفنون الأدائية الجبلية في جزيرة العرب”، أن الفنون الجبلية في معظم دول العالم تنتمي إلى الثقافة الشفاهية التي لم تدون لأنها نص غني وجمالي.
وأشار إلى أن “هناك تنويعات وإيقاعات مختلفة، ولكن النواظم العميقة واحدة، ومن أراد توثيقها فعبر التواصلات والتفاعلات، وهي قابلة للتطور” داعياً إلى وجوب المحافظة على أصول أداء الفنون وألا يعتريها التشوه . وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد الباحث مغاوي أن تمسك المجتمع بالفنون الأدائية واعتزازه بها جاء لأنها فنون أصيلة تنبع من حياة المجتمع وقيمه الاجتماعية سواء في البيئات القروية أو الصحراوية، مبينا أن الفترة الحالية تعيش الفنون بكل أشكالها أجمل وأفضل أيامها.