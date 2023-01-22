أرباح “المراعي” تتجاوز 1.7 مليار ريال خلال عام 2022

ارتفعت أرباح شركة “المراعي”، بنسبة 13% لتصل إلى 1759.8 مليون ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح 1563.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم (الاحد)، أن سبب ارتفاع الأرباح بنسبة 18.1% يعود إلى استمرار النمو الإيجاب مدفوعًا بالنمو في قطاعي الدواجن والمخبوزات.
وأبانت أن التحكم الجيد في التكلفة، ساهم بشكل أساسي للمبيعات والتسويق وكذلك النفقات الإدارية والعامة والتي ساعدت في تحقيق نمو إيجابي في أرباح التشغيل، كما كان ارتفاع صافي الأرباح متماشيًا مع نمو الأرباح التشغيلية حيث تم تعويض ارتفاع تكلفة التمويل، مدفوعًا بزيادة أسعار فائدة السايبور، بمكاسب لمرة واحدة من تعديل يخص الزكاة والضريبة بمبلغ 32.0 مليون ريال.
وأشارت إلى أن النتائج للفترة المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة %12.6 للفترة الحالية وارتفاع أرباح قطاع الألبان والعصائر بمبلغ 31 مليون ريال، حيث أن المبيعات المرتفعة مدفوعة بالتحسن في منتجات الألبان طويلة الأجل قابلها ارتفاع في تكاليف الأعلاف، وسلع الألبان، ونفقات النقل.
كما ارتفع الربح في قطاع المخبوزات بمبلغ 116 مليون ريال، حيث كان النمو القوي للمبيعات مدفوعا بالعودة إلى المدارس وتحسن مبيعات العبوات الفردية ما نتج عنه كفاءة تشغيل أفضل للمرافق الحالية، وزيادة الأرباح للقطاع من خلال الاستفادة من وفورات الحجم، كما لايزال النمو إيجابيا في قطاع الدواجن بسبب التوسع في القطاع في النصف الثاني من 2022م، مما أدى إلى سعة إضافية بنسبة 10% ساعدت السعة العالية لقطاع الدواجن على تسجيل صافي أرباح بنسبة 9.9% من الإيرادات مقارنة بـ9.3% للعام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.7% مدفوعا بالنمو في قطاعي الدواجن والمخبوزات، كما استمرت معدلات النمو بسبب التوسع في الخدمات الغذائية والعودة إلى المدارس، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 28.5% نتيجة التحكم في التكاليف، بشكل أساسي للمبيعات والتسويق وكذلك النفقات الإدارية العامة.