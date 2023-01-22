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جديد المحليات > “الدريس” توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% عن عام 2022
22/01/2023   2:00 م

“الدريس” توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% عن عام 2022

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أوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال عن العام المالي 2022.

وأوضح إعلان مجلس الإدارة خلال اجتماعه اليوم (الأحد)، أن توزيع الأرباح سيكون بمعدل ريالين لكل سهم، وأن إجمالي المبلغ الموزع سيكون 150 مليون ريال لنحو 75 مليون سهم.

ولفت إلى أن تاريخ أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم سيكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً. وفق “أخبار 24”.

“الدريس” توصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% عن عام 2022

جديد المحليات
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