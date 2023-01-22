أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأحد)، بدء تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك بالتعاون من 26 جهة حكومية.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق المبادرة جاء بعد إتمام مرحلة شهدت تعاونا وتنسيقا متواصلا بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد مُمكنًا أساسيًا لتُصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، كما أن الإعلان جاء بالتزامن مع احتفاء الهيئة باليوم العالمي للجمارك الذي أقيم اليوم في الرياض وذلك بحضور محافظ الهيئة، المهندس سهيل أبانمي، وممثلي منظومة الفسح الجمركي من الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد المهندس أبانمي، أن تطبيق المبادرة يأتي بعد إتمام مرحلة هامة كانت حافلة بالتعاون والعمل التكاملي، والجهود المتواصلة ورفع مستوى التنسيق بين جميع جهات الفسح، للتوسع في تطبيق المبادرة، ودعم مبادرات تيسير التجارة، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن الهيئة تتطلع مع بدء تطبيق هذه المبادرة، إلى تحقيق نتائج إيجابية تتجاوز تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية، ورفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع المنافذ الجمركية، إلى تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية ودعم تنافسية المملكة عالميًا، وتحسين ممارسات الأعمال، مؤكدًا على التزام الهيئة بتطوير إجراءات الفسح واستحداث المبادرات والبرامج الكفيلة برفع جودة وأداء العمل الجمركي.
وفق “أخبار 24”.