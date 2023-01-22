“أكوا باور” تُعلن استكمال الاستحواذ على المجموعة الثانية من أصول مشروع التغويز بجازان

أعلنت شركة “أكوا باور”، استكمال استحواذ شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة على المجموعة الثانية من الأصول لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة بجازان.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن المشروع يتضمن الاستحواذ على محطة التغويز والدورة المركبة المتكاملة بقيمة 12 مليار دولار من شركة “أرامكو”، مبينة أنه تم الانتهاء من الاستحواذ على المجموعة الأولى من الأصول للمشروع بتاريخ 27 أكتوبر 2021.
يشار إلى أن المشروع المشترك يجمع كلاً من أرامكو وأكوا باور وإير برودكتس وإير برودكتس قدرة، حيث تمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من إجمالي أسهمه، يأتي ذلك بعد الإغلاق المالي والذي تم بتاريخ 18 أكتوبر 2021. وفق “أخبار 24”.