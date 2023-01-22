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جديد المحليات > بيع “فقع” بأكثر من 250 ألف ريال خلال 10 أيام برفحاء
22/01/2023   1:59 م

بيع “فقع” بأكثر من 250 ألف ريال خلال 10 أيام برفحاء

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سجل سوق الكمأ “الفقع” في محافظة رفحاء مبيعات تجاوزت الـ 250 ألف ريال خلال العشرة أيام الماضية، تعد الأعلى على مستوى المنطقة.

وتشهد أسواق “الفقع” بمنطقة الحدود الشمالية إقبالاً ملحوظاً هذه الأيام، مع بوادر الربيع وظهوره مبكراً هذا العام في صحاري المنطقة، ويتوفر بالأسواق أنواع متعددة من الفقع بأسعار متفاوتة.

وقال بائع الفقع فهد فروان، إن سعر الكيلوجرام من الفقع يبدأ من 350 ريالاً، وإن أسعار الفقع صغير الحجم تتراوح بين 500 إلى 700 ريال لصندوق الفلين الصغير، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها يتأثر بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي. وفق “أخبار 24”.

وفي المحافظات الأخرى فإن أسعار الفقع تبدو متفاوتة، إذ يبلغ سعر الكيلو في أسواق محافظة طريف نحو 200 ريال، فيما يتوقع أن تشهد أسواق الفقع في كل من عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة والقرى التابعة لها حركة نشطة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

بيع "فقع" بأكثر من 250 ألف ريال خلال 10 أيام برفحاء

بيع "فقع" بأكثر من 250 ألف ريال خلال 10 أيام برفحاء

بيع "فقع" بأكثر من 250 ألف ريال خلال 10 أيام برفحاء

بيع "فقع" بأكثر من 250 ألف ريال خلال 10 أيام برفحاء

بيع “فقع” بأكثر من 250 ألف ريال خلال 10 أيام برفحاء

جديد المحليات
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