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جديد المحليات > إطلاق خدمة للاستعلام الهاتفي عن الطقس ونظام لرصد العواصف الغبارية
22/01/2023   4:56 م

إطلاق خدمة للاستعلام الهاتفي عن الطقس ونظام لرصد العواصف الغبارية

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دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم (الأحد) في جدة، المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.

ويعد المركز إحدى مبادرات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”. 

ويهدف المركز إلى حماية البيئة من الأخطار الطبيعية ومراقبة الظواهر الغبارية والرملية والتحذير من العواصف قبل حدوثها واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتخفيف من تأثيراتها. 

ومن أبرز مهام المركز؛ إطلاق نظام رصد الظواهر الغبارية وإعداد دراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها ودعم الخطط الوطنية وتمكينها ومواجهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف وتغطية المستويين الوطني والإقليمي. 

كما دشّن الوزير الفضلي خلال زيارته مقر المركز الوطني للأرصاد، الخدمة الهاتفية للاستعلام عن أحوال الطقس على الرقم 1987 ضمن حزمة من الخدمات التفاعلية التي يقدم المركز من خلالها المعلومات الأرصادية والأحوال الجوية وتوقعات الطقس والتحذيرات والإنذار المبكر وتقديم المعلومات والخدمات المختلفة على مدار الساعة للقيادات وصناع القرار وأفراد المجتمع والخبراء والمختصين والجهات المعنية. 

تدشين المركز الإقليمي للتحذير من العواصف وخدمة الاستعلام الهاتفي عن أحوال الطقس

وفق “أخبار 24”.

إطلاق خدمة للاستعلام الهاتفي عن الطقس ونظام لرصد العواصف الغبارية

جديد المحليات
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