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جديد المحليات > 3 لوحات تحقق أكثر من 20 ألف ريال لكل منها خلال ساعات بمزاد “أبشر”
22/01/2023   4:56 م

3 لوحات تحقق أكثر من 20 ألف ريال لكل منها خلال ساعات بمزاد “أبشر”

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حققت 3 لوحات مميزة مطروحة ضمن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، مزايدات بأكثر من 20 ألف ريال، وذلك خلال ساعات فقط من بدء المزاد الأول اليوم (الأحد).

وأظهرت منصة “أبشر”، حصول اللوحة (ي ا ا 111) على أعلى مزايدة حيث وصلت حتى الآن إلى أكثر من 26.5 ألف ريال، فيما وصلت المزايدة في اللوحة (ص ق ى 2) إلى 23 ألف ريال، واللوحة (ر ا م 999) إلى 21.5 ألف ريال.

ووصلت المزايدة على اللوحة (ق ل ب97) إلى أكثر من 18 ألف ريال، وعلى اللوحة (ح ص ه 94) إلى 15 ألفاً، وعلى اللوحة (ر ر ط 1111) إلى 12 ألف ريال، فيما وصلت المزايدات على أكثر من 17 لوحة أخرى إلى أكثر من 10 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.

3 لوحات تحقق أكثر من 20 ألف ريال لكل منها خلال ساعات بمزاد “أبشر”

جديد المحليات
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