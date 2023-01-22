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جديد المحليات > إشعال نار ورعي مخالف واستغلال الرواسب.. ضبط 53 شخصاً خالفوا نظام البيئة
22/01/2023   4:56 م

إشعال نار ورعي مخالف واستغلال الرواسب.. ضبط 53 شخصاً خالفوا نظام البيئة

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ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي، القبض على 53 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من المناطق وطبقت بحقهم الإجراءات النظامية، وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط 21 مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان، ومحمية الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت أنه جرى ضبط 14 مخالفاً لرعيهم 168 متناً من الإبل و180 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وعدد من المحميات الملكية الأخرى. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 9 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطق الرياض، كما تم ضبط 12 مخالفاً بحوزتهم كميات من الحب المحلي معروض للبيع على متن 8 مركبات في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والرياض، وعسير والحدود الشمالية والجوف.

إشعال نار ورعي مخالف واستغلال الرواسب.. ضبط 53 شخصاً خالفوا نظام البيئة

جديد المحليات
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