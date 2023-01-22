مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات واستقرار الحالات الحرجة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات واستقرار الحالات الحرجة، وانخفاض أعداد المتعافين من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 30 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 8 حالات عن عدد الإصابات المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827608 إصابات بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاََ، إذ سجلت 25 حالة، بانخفاض حالة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815234 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإحصاءات إلى استقرار في الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 22 حالة، منوهة بارتفاع حالات الوفاة، حيث سُجلت حالتا وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9557 حالة وفاة.