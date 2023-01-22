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جديد المحليات > السياحة: غرامات مليون ريال وإغلاق لمرافق الضيافة والأنشطة التي لم تعدل أوضاعها
22/01/2023   10:20 م

السياحة: غرامات مليون ريال وإغلاق لمرافق الضيافة والأنشطة التي لم تعدل أوضاعها

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أعلنت وزارة السياحة، اليوم (الأحد)، تطبيق غرامات مالية تصل لمليون ريال وإغلاق مرافق الضيافة والمهن السياحية، والتي لم تصدر ترخيص قبل 25 مارس المقبل.

يأتي ذلك تنفيذاً للوائح الجديدة التي أصدرتها الوزارة في 25 ديسمبر الماضي، والتي تضمنت 10 لوائح تغطي خدمات السفر والسياحة والإرشاد، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية وغيرها.

وكانت الوزارة قد منحت المتعاملين في القطاع السياحية مهلة 90 يوماً تنتهي في 25 مارس المقبل؛ لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة. وفق “أخبار 24”.

السياحة: غرامات مليون ريال وإغلاق لمرافق الضيافة والأنشطة التي لم تعدل أوضاعها

جديد المحليات
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