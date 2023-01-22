الرشيد: “25 مليون” استخدموا حافلات مكة العام الماضي.. ونعزز مواقعها التاريخية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن الهيئة الملكية تعمل على تطوير أحياء جديدة في مكة المكرمة، ستظهرها بشكل حديث، معتمدة على هوية معمارية مرتكزة على 3 أصول معمارية، وهي توسعة المسجد الحرام الثانية، والمباني المعمارية التقليدية، وطبيعة مكة الجغرافية. وأضاف خلال كلمته في افتتاح الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، أن الهيئة أطلقت مؤخراً عدة مشاريع منها الطرق الدائرية، من بينها الطريق الدائري الرابع، الذي أصبح متاحاً، فيما سيتم الانتهاء من طريق الدائري الأول، قبل موسم رمضان المقبل.
وعن إطلاق مشروع حافلات مكة، قال المهندس الرشيد: “أطلقت الهيئة الملكية مؤخراً مشروع حافلات مكة، يعتبر أول مشروع نقل عام في السعودية عمل بـ 12 مساراً، وقد سجلنا رقماً جديداً خلال الشهر الماضي؛ إذ تجاوزنا 5 ملايين مستخدم، كما حققنا في العام الماضي أكثر من 25 مليون و600 مستخدم، ونعمل على التوسع في مشاريع النقل العام”.
وفيما يتعلق بالمواقع التاريخية، أشار إلى أن الهيئة الملكية أطلقت عدة مبادرات تعزز تنمية المواقع التاريخية، “أبرزها جبل النور، حيث سيتم افتتاح معرض الوحي قريباً تحت
رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ومشروع جبل ثور والعديد من المشاريع التاريخية في مكة”.
وأضاف: “لم نغفل عن دورنا الرئيس في دعم السكان في مشاريع التعليم والخدمات العامة، وإقامة الفعاليات، والارتقاء بجودة الحياة في مكة”.
فيديو | الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة م. صالح الرشيد:
نعمل على تطوير أكثر من 30 حيا جديدا في مكة المكرمة لإظهارها بشكلها الحديث#الملتقى_العلمي_22#الإخبارية pic.twitter.com/uddCBsrDlf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2023
وفق “أخبار 24”.