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جديد المحليات > “المحتوى المحلي” تضيف المنتجات الاستهلاكية الورقية للقائمة الإلزامية
22/01/2023   10:19 م

“المحتوى المحلي” تضيف المنتجات الاستهلاكية الورقية للقائمة الإلزامية

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أضافت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم (الأحد)، قطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية في القائمة الإلزامية، وتضمن القطاع منتجات مختلفة مثل الأكياس الورقية وصناديق التغليف وغيرها.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المستهلكات الورقية، سيسهم في تمكين المصانع لهذا القطاع، والذي يبلغ عددها 83 مصنعاً، بحيث تستفيد من الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات، والذي بلغ ما يقارب 180 مليون ريال سنوياً. وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في المستهلكات الورقية، إلى تقديم الطلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، حال كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

“المحتوى المحلي” تضيف المنتجات الاستهلاكية الورقية للقائمة الإلزامية

جديد المحليات
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