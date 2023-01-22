أعلن مدير عام العمليات الجمركية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس عمار السلمي، اليوم أن الهيئة تستهدف فسح الإرساليات خلال أقل من نصف ساعة بحلول عام 2030.
وقال السلمي لـ “أخبار 24”: إن فسح الإرساليات سابقاً كان يستغرق نحو 24 ساعة في المنافذ الحركية، وقد صدر أمر سامٍ لتمكين الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لفسح الإرساليات خلال ساعتين، وهو ما طُبق اعتبارا من اليوم.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى للموازنة بين سرعة الفسح ودقة التفتيش، حيث فعَّلت محرك مخاطر ساعد كثيراً في تحديد مستوى الخطر لكل إرسالية، ما أسهم في موازنة الجانب الأمني مع جانب تسهيل التجارة.
جاء حديث السلمي خلال حفل نظمته الهيئة اليوم (الأحد) احتفاء باليوم العالمي للجمارك، بحضور محافظ الهيئة، وممثلي منظومة الفسح الجمركي من الجهات ذات العلاقة، وأعلنت الهيئة خلاله بدء تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.
#الجمارك لـ #أخبار24: نستهدف فسح الإرساليات خلال 30 دقيقة في 2030 https://t.co/vsJeSIZdy7 pic.twitter.com/lxy3iQ21DL
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 22, 2023