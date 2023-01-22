انطلاق الملتقى الثاني لتوجهات التعليم الإلكتروني غداً

تُنظّم الجامعة السعودية الإلكترونية، غداً (الإثنين)، الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني بنسخته الثانية بمدينة الرياض، برعاية وزير التعليم يوسف البنيان.
ويناقش الملتقى، الذي يحضره أبرز قادة التعليم والمبتكرين، أهم التطورات والاتجاهات والتقنيات المشكِّلة لمستقبل التعلم الإلكتروني، حيث يضم 7 جلسات متنوعة، و6 ورش عمل، و8 محاضرات علمية، و9 أوراق علمية تقدم ضمن الملتقى.
ويُشارك ضمن الملتقى أكثر من 200 مشارك، يُمثّلون أكثر من 30 دولة حول العالم، كما يتضمن معرضاً مصاحباً، يُشارك فيه أكثر من 27 عارضاً عالمياً من 12 دولة حول العالم. وفق “أخبار 24”.