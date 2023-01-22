رامون دياز يكشف عن مصير بيريرا مع الهلال

كشف مدرب الهلال، رامون دياز عن مصير لاعب الوسط ، المحترف البرازيلي ماتيوس بيريرا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أبها: “استبعاد بيريرا جاء لأسباب فنية، ونحن الآن نبحث مع الإدارة في مسألة استمراره أو مغادرته الفريق، وسيتضح ذلك خلال اليومين المقبلين”.
حقق نادي الهلال فوزًا ثمينًا على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي. وفق “أخبار 24”.
كانت تقارير صحفية برازيلية كشفت أن محترف الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا دخل ضمن دائرة اهتمام نادي كورينثيانز.
وأوضحت صحيفة ge البرازيلية، أن بيريرا مرغوب من قِبل كورينثيانز في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.