الهلال يفوز على أبها بثنائية.. ويتصدر ترتيب دوري روشن مؤقتًا (فيديو وصور)

حقق نادي الهلال فوزًا ثمينًا على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي.
وحرم القائم الأيمن نادي الهلال من تسجيل الهدف الأول مبكرًا بعد تسديدة قوية من ناصر الدوسري.
ونجح جانغ هيون سوو في تسجيل الهدف الأول بعد متابعة رأسية سعود عبد الحميد التي تصدى لها إيباسي حارس أبها وارتدت إلى اللاعب الكوري الجنوبي ليسددها في الشباك في الدقيقة 21.
وجاء رد أبها عن طريق بد الفتاح آدم الذي سجل هدف التعادل بعد أن ضرب مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى وسدد كرة قوية على يسار محمد العويس في الدقيقة 29.
زمع بداية الشوط الثاني أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء على سعيد الحمسل لاعب أبها بعد تسببه في ركلة الجزاء بإعاقة ميشيل دي أوليفييرا. وفق “أخبار 24”.
وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لنادي الهلال بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح على يسار إيباسي في الدقيقة 54.
وأجرى رامون دياز التبديل الأول لفريق الهلال بنزول موسى ماريغا وخروج ميشيل دي أوليفييرا للإصابة.
وأهدر موسى ماريغا هدف الهلال الثالث بعدما انفرد بالمرمى لكن إيباسي تصدى للكرة ومنع فرصة هدف مؤكد.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله موسى ماريغا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
بهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى 32 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن مؤقتًا، فيما توقف رصيد أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.
#جانغ_هيون_سو يسجل الهدف الأولpic.twitter.com/RJZHxkGn0f
— سبورت 24 (@sporty_24) January 22, 2023
#عبدالفتاح_آدم يسجل هدف التعادلpic.twitter.com/58Odxd3XRB
— سبورت 24 (@sporty_24) January 22, 2023
#سالم_الدوسري يسجل الهدف الثاني pic.twitter.com/MAeU0t7hiF
— سبورت 24 (@sporty_24) January 22, 2023