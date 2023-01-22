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جديد المحليات > لرفع مستوى الشفافية.. “السوق المالية” تطلق مكتبة البيانات المفتوحة
22/01/2023   10:22 م

لرفع مستوى الشفافية.. “السوق المالية” تطلق مكتبة البيانات المفتوحة

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أطلقت هيئة السوق المالية، مكتبة البيانات المفتوحة؛ لإتاحة البيانات للعموم، من خلال تقارير وإحصائيات متعددة يمكن تحميلها بعدة صيغ مختلفة.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن لأي فرد أو أي جهة عامة أو خاصة، استخدام البيانات أو مشاركتها بصيغ مقروءة آلياً تسمح بمعالجتها بشكل آلي، وتقديم تقارير وإحصائيات متعددة يمكن تحميلها بعدة صيغ مختلفة تمكن الجميع من الاستفادة من البيانات المتوفرة واستخدامها حسب الحاجة.

وحرصت الهيئة، على إتاحة البيانات والمعلومات لكافة المتعاملين في السوق؛ لرفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتسهيل وصول المستفيدين من جهات وأفراد إلى بيانات ومعلومات السوق المالية والتفاعل معها واستخدامها بشكل فعال.

هيئة السوق المالية

وفق “أخبار 24”.

لرفع مستوى الشفافية.. “السوق المالية” تطلق مكتبة البيانات المفتوحة

جديد المحليات
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