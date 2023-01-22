تكليف “الجابري” مساعداً للرئيس العامّ للخدمات والشؤون الميدانية بالمسجد الحرام

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف محمد بن مصلح الجابري مساعدًا له، للخدمات والشؤون الميدانية بالمسجد الحرام.
وحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، “الجابري” على بذل قصارى جهده في خدمة المسجد الحرام وقاصديه من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعمل على كل ما من شأنه تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.
من جهته تقدم “الجابري”، بالشكر والتقدير للرئيس العام على ثقته، مؤكداً على بذل أقصى الجهود لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه. وفق “أخبار 24”.