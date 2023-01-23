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جديد المحليات > فيديو قديم للملك سلمان برفقة الملك فهد في روضة التنهات بالرياض
23/01/2023   7:16 ص

فيديو قديم للملك سلمان برفقة الملك فهد في روضة التنهات بالرياض

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أظهر مقطع فيديو قديم نشره حساب مؤسسة الملك فهد الخيرية، الملك الراحل برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في روضة التنهات بمنطقة الرياض.

وبين الفيديو الملك فهد والملك سلمان جالسين وسط المروج الخضراء مستمتعين بالأجواء في لحظات عفوية، وحولهما عدد من المرافقين.

ورافق الملكين خلال نزهتهما الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والذي ظهر وهو يتحدث بعفوية مع الملك سلمان بحديث جانبي.

وفق “أخبار 24”.

فيديو قديم للملك سلمان برفقة الملك فهد في روضة التنهات بالرياض

جديد المحليات
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