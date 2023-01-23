فيديو قديم للملك سلمان برفقة الملك فهد في روضة التنهات بالرياض

أظهر مقطع فيديو قديم نشره حساب مؤسسة الملك فهد الخيرية، الملك الراحل برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في روضة التنهات بمنطقة الرياض.
وبين الفيديو الملك فهد والملك سلمان جالسين وسط المروج الخضراء مستمتعين بالأجواء في لحظات عفوية، وحولهما عدد من المرافقين.
ورافق الملكين خلال نزهتهما الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والذي ظهر وهو يتحدث بعفوية مع الملك سلمان بحديث جانبي.
#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز (رحمه الله) في روضة التنهات وحديث جانبي مع #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز (حفظه الله) والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز (حفظه الله)#الفهد_روح_القيادة pic.twitter.com/u1pkH3TcHb
— الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) January 18, 2023
وفق “أخبار 24”.