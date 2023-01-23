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جديد المحليات > “الأرصاد”: أمطار بالرياض والشرقية وضباب بعدة مناطق خلال الساعات المقبلة
23/01/2023   7:15 ص

“الأرصاد”: أمطار بالرياض والشرقية وضباب بعدة مناطق خلال الساعات المقبلة

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أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض تشمل العاصمة ستشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً، فيما تشهد أجزاء متوسطة من المنطقة الشرقية أمطاراً متوسطة تستمر حتى الثامنة مساءً.

وأضاف أن الساعات المقبلة ستشهد ضباباً كثيفاً يغطي أجزاءً بعدد من المناطق حتى العاشرة صباحاً، وتشمل كلاً من الشرقية وجازان وحائل والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: أمطار بالرياض والشرقية وضباب بعدة مناطق خلال الساعات المقبلة

جديد المحليات
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