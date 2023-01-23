“وسط جدة” شريك إستراتيجي في منتدى مستقبل العقار

تشارك شركة “وسط جدة” للتطوير، كشريك إستراتيجي في منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية، والذي يعقد برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
ويحضر الرئيس التنفيذي للمشاريع بـ”وسط جدة” مرضي آل منصور، على هامش المنتدى الذي يُعقد في الرياض خلال الفترة 23 – 25 يناير الجاري، إحدى الجلسات الحوارية تناقش تمكين العقاريين من تطبيق معايير جودة الحياة في المشاريع التي يتم دراستها أو المخططات التي يتم تطويرها.
وتناقش الجلسة تأثير مشاريع التطوير الحضري اقتصادياً وآثارها بتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى دور هذه المشاريع بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وتأثيرها في إثراء إعادة بناء قطاع السياحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “وسط جدة” تعد إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لمشروع وسط جدة، والذي يضم 4 معالم رئيسية عالمية، تشمل دارًا للأوبرا، ومتحفًا، واستادًا رياضيًا، والأحواض المحيطة والمزارع المرجانية”.