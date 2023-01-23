طقس اليوم.. أمطار مصحوبة برياح نشطة بمعظم المناطق تشمل الرياض ومكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية، وعلى أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية والجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة بمكة المكرمة، و27 درجة بالمدينة المنورة، و18 درجة بالرياض، و21 درجة بالدمام، و32 درجة بجدة، و19 درجة في أبها).