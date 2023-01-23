كرمت إدارة التعليم في محافظة بيشة، أحد حراس المدارس نظير جهوده المتميزة التي أَظهرت تفانيه وحرصه على سلامة الطلاب أثناء أداء عمله.
ونشر تعليم بيشة مقطع فيديو لحارس أمن مدرسة بالابتدائية الخامسة، والذي حمل على عاتقه مسؤولية الأباء، ودور رجل الأمن في تنظيم المرور أمام بوابة المدرسة ومساعدة الطلاب على عبور الطريق وإيصالهم إلى ذويهم، حرصا على سلامتهم.
وقرر مدير تعليم بيشة تكريم الحارس ومنحه شهادة شكر، تقديراً لتفانيه في عمله وحرصه على أداء مهام وظيفته.
“#تعليم_بيشة” يكرّم حارس مدرسة نظير جهوده وحرصه على سلامة الطلاب https://t.co/D79ViEBfiR pic.twitter.com/idRxXJGOnB
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 23, 2023
وفق “أخبار 24”.